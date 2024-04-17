В четверг в Эстонии выпадет снег

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, мокрый снег и снег. Ветер северо-восточный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до 3 градусов тепла, на северо- востоке страны до 4 градусов мороза, днем 2-6, на юге страны до 8 градусов тепла.