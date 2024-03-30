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Срочное предупреждение: Эстонию накроет пылевое облако из пустыни Сахара

prognoz.ee
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Пылевое облако накрыло Швейцарию в марте 2022 года.
Пылевое облако накрыло Швейцарию в марте 2022 года. Фото: Urs Flueller/AP/SCANPIX

По данным Агентства по охране окружающей среды, к воскресенью с очень теплым воздухом в Эстонию с юга прибудет новое, но большее количество пыли из пустыни Сахара.

Пыль продолжит распространяться по Эстонии в начале новой недели, в понедельник и вторник.

Пыль пустыни располагается на высоте нескольких километров над землей в тропосфере. Она не представляет угрозы для здоровья людей вблизи земли. Однако небо может стать мутным, а восход и закат могут быть более яркими.

Также ожидаются дожди, поэтому не исключено, что выпавший дождь будет грязным.

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