Срочное предупреждение: Эстонию накроет пылевое облако из пустыни Сахара

Пыль продолжит распространяться по Эстонии в начале новой недели, в понедельник и вторник.

Пыль пустыни располагается на высоте нескольких километров над землей в тропосфере. Она не представляет угрозы для здоровья людей вблизи земли. Однако небо может стать мутным, а восход и закат могут быть более яркими.