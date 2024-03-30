По данным Агентства по охране окружающей среды, к воскресенью с очень теплым воздухом в Эстонию с юга прибудет новое, но большее количество пыли из пустыни Сахара.
Срочное предупреждение: Эстонию накроет пылевое облако из пустыни Сахара
Пыль продолжит распространяться по Эстонии в начале новой недели, в понедельник и вторник.
Пыль пустыни располагается на высоте нескольких километров над землей в тропосфере. Она не представляет угрозы для здоровья людей вблизи земли. Однако небо может стать мутным, а восход и закат могут быть более яркими.
Также ожидаются дожди, поэтому не исключено, что выпавший дождь будет грязным.