В ночь на пятницу до полуночи в Эстонии ожидается переменная облачность, по регионам слабые дожди. После полуночи начиная с юго-запада облачность уплотнится, дожди постепенно распространятся по стране на северо-восток. Ветер юго-восточный и южный 3-9, на островах утром юго-западный порывами до 13 м/с.
Пятница пройдет без особого тепла и с дождями
Температура воздуха 2-7 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди. Ближе к вечеру на юге страны облачность рассеется, а осадки станут реже. Ветер юго-западный 5-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 5-10 градусов тепла.