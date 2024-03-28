Пятница пройдет без особого тепла и с дождями

В ночь на пятницу до полуночи в Эстонии ожидается переменная облачность, по регионам слабые дожди. После полуночи начиная с юго-запада облачность уплотнится, дожди постепенно распространятся по стране на северо-восток. Ветер юго-восточный и южный 3-9, на островах утром юго-западный порывами до 13 м/с.