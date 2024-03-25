Вторник в Эстонии будет пасмурным, местами мокрый снег

В ночь на вторник в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков, после полуночи начиная с островов облачность уплотнится, к утру местами пойдут мокрый снег и снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов мороза.