В ночь на вторник в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков, после полуночи начиная с островов облачность уплотнится, к утру местами пойдут мокрый снег и снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов мороза.
Вторник в Эстонии будет пасмурным, местами мокрый снег
Днем облачно с прояснениями. Дожди, местами также мокрый снег. Ветер восточный и юго-восточный 3-9 м/с, во второй половине дня более слабый ветер южных направлений. Температура воздуха 1-6 градусов тепла.