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Вторник в Эстонии будет пасмурным, местами мокрый снег

BNS
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Весна в Эстонии.
Весна в Эстонии. Фото: Dmitri Kotjuh

В ночь на вторник в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков, после полуночи начиная с островов облачность уплотнится, к утру местами пойдут мокрый снег и снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов мороза.

Днем облачно с прояснениями. Дожди, местами также мокрый снег. Ветер восточный и юго-восточный 3-9 м/с, во второй половине дня более слабый ветер южных направлений. Температура воздуха 1-6 градусов тепла.

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