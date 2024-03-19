Дожди и мокрый снег: до конца недели продержится переменчивая погода

В ночь на среду ожидается преимущественно облачная погода, местами слабые дожди, вероятен снег, по многим регионам туман. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до 1 градуса тепла. Днем ожидается облачная с отдельными прояснениями погода, по многим регионам слабые дожди, возможен мокрый снег, а утром и вечером вероятен и снег. Утром по многим регионам туман. Ветер переменных направлений, 1-6, на западе страны сменит направление на южное, 3-9 м/с. Температура воздуха днем 1-5, в Юго-Восточной Эстонии при прояснениях до 7 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается преимущественно облачная погода, по многим регионам дожди, мокрый снег и снег. Ветер южных направлений, 1-6, на островах и побережье 3-9 м/с. Днем ожидается облачная погода, по многим регионам дожди, вероятен и мокрый снег. Ветер южных направлений, 3-8, порывами до 11 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до 2 градусов тепла, днем 2-8 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается облачная погода, по многим регионам дожди, местами мокрый снег. Ветер переменных направлений, 1-7, утром сменит направление на южное и юго-западное и усилится до 5-11 м/с. Днем ожидается облачная погода, временами дожди и мокрый снег. Ветер южный и юго-западный, 5-11, порывами до 15, на островах и побережье 8-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов тепла, днем 1-6 градусов тепла.

В ночь на субботу начиная с островов облачность уплотнится, к утру осадки сместятся через Эстонию к востоку. Ветер юго-западный, 5-11, на побережье порывами 15, около полуночи 17 м/с. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Вечером начиная с юго-запада страны облачность уплотнится, у Рижского залива возможны осадки. Ветер юго-западный и западный, 5-11, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов тепла, днем 4-9, на побережье местами 2 градуса тепла.