ФОТО И ВИДЕО ⟩ Зима вернулась: в Таллинне выпал снег, по всей Эстонии объявлено предупреждение

По данным Департамента транспорта, сегодня в Северной Эстонии начал идти снег и мокрый снег, который в течение дня переместится на юг.

Департамент окружающей среды объявил по всей Эстонии предупреждение об опасной погоде. Предупреждение первой (желтой) степени означает, что в определенных ситуациях погода может оказаться опасной, и обязательно следует следить за изменениями прогноза погоды.

Ляэне-Вирумаа сегодня угрожают гололед, сильный снегопад, сильный ветер и метель. Сегодня на севере Эстонии ожидается сильный мокрый снег и снегопады, которые будут распространяться в южном и юго-восточном направлении. Ожидается метель. Примерное количество осадков в виде снега и мокрого снега до 7 см.

Начиная с Северной Эстонии, температура воздуха опустится ниже нуля. На дорогах увеличится риск гололеда. Сегодня утром, начиная с Северной Эстонии, ветер усилится порывами до 17, на островах и побережье - до 23 метров в секунду.

Днем температура воздуха в Северной Эстонии составит от -1 до +3 градусов, вечером от нуля до -4 градусов.