Сб, 16.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

В воскресенье возможны метель и снег, дорожные условия ухудшатся

rus.postimees.ee
Copy
Подснежники.
Подснежники. Фото: Elmo Riig

Синоптик Кайро Кийтсак сообщил, что в воскресенье погодные условия снова станут зимними. По его словам, жителям Эстонии стоит тщательно обдумать свое передвижение на выходных.

«Сегодняшние (15 марта) модельные расчеты показывают, что к воскресенью (17 марта) больше всего снега выпадет в Северной и Северо-Восточной Эстонии. Максимальные значения в текущей модели составляют от 8 до 16 сантиметров, но они постоянно меняются», - пишет синоптик Кайро Кийтсак в Facebook.

«С северного побережья также начнется метель, потому что северо-восточный и северный ветры становятся очень сильными. Холодная воздушная масса тянется на юг. Начиная с северной части страны в течение дня температура воздуха упадет ниже нуля, и к вечеру почти везде будет уже минусовая. Увеличивается опасность обледенения! Условия на дорогах ухудшаются! Стоит тщательно обдумать свое передвижение на выходных!» - пишет Кийтсак.

Кайро Кийтсак.
Кайро Кийтсак. Фото: Марианне Лоорентс

В воскресенье и понедельник ожидается температура от четырех до шести градусов ниже нуля.

За прогнозом погоды на ближайшие дни можно следить здесь.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости погоды
Наверх