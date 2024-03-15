В воскресенье возможны метель и снег, дорожные условия ухудшатся

«Сегодняшние (15 марта) модельные расчеты показывают, что к воскресенью (17 марта) больше всего снега выпадет в Северной и Северо-Восточной Эстонии. Максимальные значения в текущей модели составляют от 8 до 16 сантиметров, но они постоянно меняются», - пишет синоптик Кайро Кийтсак в Facebook.

«С северного побережья также начнется метель, потому что северо-восточный и северный ветры становятся очень сильными. Холодная воздушная масса тянется на юг. Начиная с северной части страны в течение дня температура воздуха упадет ниже нуля, и к вечеру почти везде будет уже минусовая. Увеличивается опасность обледенения! Условия на дорогах ухудшаются! Стоит тщательно обдумать свое передвижение на выходных!» - пишет Кийтсак.

Кайро Кийтсак. Фото: Марианне Лоорентс

В воскресенье и понедельник ожидается температура от четырех до шести градусов ниже нуля.

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