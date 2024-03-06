Синоптики: эта зима выдалась в Эстонии холоднее обычной

Почти везде в Эстонии зима началась 14-25 ноября, а в Юго-Западной Эстонии и на островах с 22 декабря по 3 января. Климатическая зима начинается с формирования постоянного снежного покрова и установления морозов.

Если по норме температуры воздуха самым холодным зимним месяцем обычно бывает февраль, то на этот раз самым холодным оказался январь, когда средняя температура в Эстонии составила 6,3 градуса мороза при норме 3,1 градуса мороза.

Самым холодным этой зимой был день 7 января в Йыгева с температурой -28,3 градуса. Теплее всего было в Вилсанди и Валга, где температура повышалась до 7,6 градуса тепла. В Вилсанди так тепло было 19 декабря, а в Валга 25 февраля.