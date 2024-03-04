По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на вторник ожидается ясная или малооблачная погода без осадков, после полуночи начиная с севера облачность уплотнится. По регионам туман. Ветер северо-восточный 3-9, на островах и побережье 5-11, порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза.
Во вторник в Эстонии будет ветрено, но сухо
Днем ожидается переменная облачность без осадков, к вечеру прояснится повсеместно. Ветер северо-восточный 5-12, на островах и побережье порывами до 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха от -1 до 3 градусов тепла.