Во вторник в Эстонии будет ветрено, но сухо

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на вторник ожидается ясная или малооблачная погода без осадков, после полуночи начиная с севера облачность уплотнится. По регионам туман. Ветер северо-восточный 3-9, на островах и побережье 5-11, порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза.