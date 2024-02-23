Дожди и плюсовая температура: синоптики о погоде в День независимости

В ночь на субботу на западе страны малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. В Центральной и Восточной Эстонии облачно, дожди, к утру осадки отступят за Чудское озеро, а облачность рассеется. Ветер южных направлений 3-9, до полуночи на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Днем облачность уплотнится. В полдень на острова и юг страны придут дожди, которые распространятся по стране на север, местами также пройдет мокрый снег. Ветер преимущественно юго-восточный и восточный 2-8 м/с, вечером на востоке страны юго-восточный и южный порывами до 15 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.

В ночь на воскресенье облачно с прояснениями. По многим регионам дожди, местами также мокрый снег, к утру осадки прекратятся. Ветер юго-западный и западный, утром южных направлений 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3-9, в первой половине дня на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 1-5 градусов тепла.

В ночь на понедельник облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди и мокрый снег. Ветер юго-восточный и восточный 3-9 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По регионам кратковременные дожди. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 3-9 градусов тепла.