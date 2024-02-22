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И завтра погода не порадует жителей Эстонии

prognoz.ee
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Зима в Эстонии.
Зима в Эстонии. Фото: Marko Saarm

В ночь на пятницу в Эстонии ожидается облачная с отдельными прояснениями погода, утром на островах и западе материковой части страны дожди. Ветер юго-восточный 5-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с.

Днем ожидается облачная и дождливая погода, вечером осадки прекратятся, облачность на островах рассеется. Ветер юго-восточный и южный 7-13, на островах и побережье порывами 18 м/с, после полудня понемногу ослабеет. Температура воздуха ночью от нуля до 2 градусов тепла, днем 2-6 градуса тепла.

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