В ночь на пятницу в Эстонии ожидается облачная с отдельными прояснениями погода, утром на островах и западе материковой части страны дожди. Ветер юго-восточный 5-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с.
И завтра погода не порадует жителей Эстонии
Днем ожидается облачная и дождливая погода, вечером осадки прекратятся, облачность на островах рассеется. Ветер юго-восточный и южный 7-13, на островах и побережье порывами 18 м/с, после полудня понемногу ослабеет. Температура воздуха ночью от нуля до 2 градусов тепла, днем 2-6 градуса тепла.