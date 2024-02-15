В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно. По многим регионам снегопады, мокрый снег, на островах также дожди, к утру облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 0-5, на северо-востоке страны до 8 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса тепла.
Завтра Эстонию накроют ледяные дожди
Днем облачно с прояснениями. В первой половине дня на острова придут мокрый снег и дожди, которые распространятся по стране на северо-восток. Местами пройдут ледяные дожди, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 6-12, на островах и побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха к вечеру поднимется до 0-5 градусов тепла.