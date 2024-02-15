Завтра Эстонию накроют ледяные дожди

В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно. По многим регионам снегопады, мокрый снег, на островах также дожди, к утру облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 0-5, на северо-востоке страны до 8 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса тепла.