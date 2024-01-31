По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, до полуночи местами дожди и туман. К утру более интенсивные осадки в виде мокрого снега и дождя распространятся с островов к востоку страны. Ветер юго-западный 7-13, порывами до 18, на островах и побережье 10-15, порывами до 23 м/с, к утру несколько ослабеет. Температура воздуха ночью от -1 до 2 градусов тепла.
В четверг в Эстонии будут наблюдаться сильный ветер, туман и дождь
Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам мокрый снег и дожди, к вечеру осадков станет меньше, на континентальной части страны ожидается снег. Ветер юго-западный и западный, 5-11, порывами до 15, на островах и побережье 9-15, порывами до 21 м/с, вечером ветер на островах и западном побережье сменит направление на северо-западное. Температура воздуха от нуля до 4 градусов тепла, вечером на материке около нуля, а дороги станут скользкими!