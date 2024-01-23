В среду в Эстонии ожидается слякотная погода

Днем облачность уплотнится, мокрый снег и дожди распространятся через материк на северо-восток, на материке осадки перейдут в снег. Ветер до полудня юго-западный и южный 4-10, порывами до 13, на островах и побережье 7-12, порывами до 16 м/с, после полудня начиная с островов сменит направление на юго-восточное и восточное, вечером ослабеет и на островах снова сменит направление на южное и юго-западное.