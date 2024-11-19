Метель и сугробы Синоптики предупреждают: в среду Эстонию заметет снегом

После полуночи сильный снегопад и мокрый снег достигнут Южной Эстонии и быстро распространятся на север. Ветер утром усилится с порывами 15-17, на побережье до 22 метров в секунду, и вместе со снегопадом станет причиной метели.

К утру слой снега и мокрого снега достигнут трех-семи сантиметров. Температура воздуха около 0 градусов, дорожное покрытие скользкое. Условия дорожного движения быстро осложнятся из-за скользких дорог и падающего снега.

Днем обильные снегопады и метели сосредоточатся над Центральной и Северной Эстонией. Снега за день выпадает до восьми сантиметров. Начиная с Южной Эстонии снег станет таять. Порывы восточного и северо-восточного ветра достигнут 18, на побережье - до 25 метров в секунду. Дорожные условия останутся сложными.

Ведущий синоптик Агентства окружающей среды Тайми Пальяк сказал Postimees, что к вечеру земля покроется слоем снега толщиной от пяти до десяти сантиметров. «Попеременно будет идти то мокрый снег, то дождь. Толщина снежного слоя не вырастет». По словам Пальяка, вечером на юге Эстонии пойдет дождь.

В конце недели ожидается небольшой минус, местами снег, снежный покров сохранится.