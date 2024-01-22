Вторник будет ветреным и дождливым

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди и мокрый снег, около полуночи на востоке страны также снег и метели, на дорогах гололедица. Около полуночи начиная с запада облачность разрядится. Ветер южный и юго-западный 7-13, порывами до 18, на островах и побережье 10-16, порывами до 25 м/с, к утру понемногу стихнет.