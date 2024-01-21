Готовимся ⟩ Метель и ледяной дождь: по всей Эстонии объявлено предупреждение первого уровня

В ночь на понедельник, 22 января, южный и юго-западный ветер усилится порывами до 15 м/с, на островах и на побережье порывами до 21 м/с. До полудня ветер продолжит набирать обороты - порывами до 20, на островах и побережье 26 м/с.

Днем 22 января с запада на восток распространится снег и мокрый снег, начнется метель, местами и ледяной дождь. Во второй половине дня с запада преимущественно будет идти дождь.

Агентство окружающей среды предупреждает о высокой опасности гололеда: «Дороги будут скользкими!»

Температура воздуха сегодня ночью 1-6 градусов мороза, на островах и западном побережье от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Карта прогноза на 22 января. Фото: Агентство окружающей среды