Пятница в Эстонии обещает быть морозной

В ночь на пятницу в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег и метели. Ветер юго-западный и западный 6-12, на островах и побережье 8-14, порывами 20 м/с, к утру ослабеет.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег и поземка. Ветер западный и юго-западный 4-10, на северном побережье порывами 15 м/с, после полудня ветер западных направлений, 3-9 м/с. Температура воздуха ночью 3- 9 градусов мороза, днем 1-6, вечером местами 10 градусов мороза.