Синоптики: морозы в Эстонии продержатся до конца недели, а потом резко потеплеет

В ночь на четверг ожидается облачная погода, снегопады распространятся по стране с запада на восток, ожидаются метели. Ветер юго-восточный и южный, 7-12, порывами 15, на островах и западном побережье 12-17, порывами 24 м/с, к утру ослабеет. Днем ожидается облачная погода, после полудня местами облачно с прояснениями. Снег, местами метели, после полудня облачность разрядится. Ветер юго-восточный и южный, начиная с запада понемногу сменит направление на юго-западное, 5-12, на островах и побережье 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, островах и западном побережье 3-6 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза.

В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег и метели. Ветер юго-западный и западный, 6-12, на островах и побережье 8-14, порывами 20 м/с, к утру ослабеет. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег и поземка. Ветер западный и юго-западный, 4-10, на северном побережье порывами 15 м/с, после полудня ветер западных направлений, 3-9 м/с. Температура воздуха ночью 3- 9 градусов мороза, днем 1-6, вечером местами 10 градусов мороза.

В ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Днем облачная с прояснениями погода, местами снег. Ветер преимущественно северных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3- 9, в континентальных уездах до 14 градусов мороза, днем 4-10, вечером местами 15 градусов мороза.