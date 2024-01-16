Морозы и метели не отступят и в среду

Днем облачно с прояснениями. На островах начнется снегопад, который медленно распространится по стране на восток, метели. Ветер по всей стране южный и юго-восточный 6-12, порывами до 15, на островах и западном побережье 8-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 3-9, на востоке страны до 11, на западном побережье островов местами до 1 градуса мороза.