Морозы и метели не отступят и в среду

В ночь на среду в Эстонии ожидается переменная облачность. По регионам снегопады, поземка. Ветер западных направлений 4-10, на побережье Вирумаа северо-западный порывами до 15 м/с. Утром на островах ветер юго-восточный. Температура воздуха 14-21, на островах и западном побережье 7-13 градусов мороза.
Днем облачно с прояснениями. На островах начнется снегопад, который медленно распространится по стране на восток, метели. Ветер по всей стране южный и юго-восточный 6-12, порывами до 15, на островах и западном побережье 8-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 3-9, на востоке страны до 11, на западном побережье островов местами до 1 градуса мороза.