Снег порадует жителей Эстонии и в воскресенье

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье ожидается облачная погода. По многим регионам снег, на островах и побережье метели, вдали от побережья поземка. Ветер юго-восточный и южный, 3-9, порывами до 13, на западных островах и побережье 8-14, порывами до 20 м/с. После полуночи ветер постепенно уляжется. Температура воздуха на западе страны 3-10, на востоке 10-14 градусов мороза. К утру немного потеплеет.