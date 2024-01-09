Морозы возвращаются: температура вновь упадет до минус 20 градусов

В ночь на четверг облачно с прояснениями. По многим регионам мокрый снег и дожди, на востоке страны также снег. Возможна гололедица. Ветер северо-западный и северный, 5-11, порывами до 14, на острова и побережье 9-15, порывами до 22 м/с. Температура воздуха от 0 до 3 градусов тепла, утром на востоке страны упадет до 4 градусов мороза. Днем переменная облачность. По регионам снегопады и метели. Ветер северо-западный и северный, 7-12, порывами до 16, на островах и побережье 9-15, порывами до 22 м/с, вечером уляжется. Температура воздуха от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла, во второй половине дня упадет до 3-8 градусов мороза.

В ночь на пятницу облачно с прояснениями. Утром на северо-запад страны придут снегопады. Ветер северных, затем западных направлений, 2-7, утром на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха 8-14, на побережье островов местами 5 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам снег, на островах также мокрый снег. Ветер юго-восточный и южный, 2-7, на островах также северо-западный и северный, 5-11, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 6-11, на островах и западном побережье до 4 градусов мороза.

В ночь на субботу облачно с прояснениями. По регионам слабый снег, утром на острова придут снегопады и распространятся в материковую часть страны. Ветер южный и юго-восточный, 3-8, ближе к утру на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 10-16, местами до 20 градусов мороза, на островах и западном побережье 5-10 градусов мороза. Днем облачно. Снегопады распространятся с запада на восток страны. Метели. Ветер южный и юго-восточный, 5-12, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха 7-13, на островах и западном побережье 3-6 градусов мороза.

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