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Завтра в Эстонии сохраняется плюсовая температура при сырой и ветреной погоде

prognoz.ee
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Зима в Эстонии.
Зима в Эстонии. Фото: Marko Saarm

В ночь на среду малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. По многим регионам туманы. Ветер северо-западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с, к утру уляжется. Температура воздуха от 0 до 4 градусов мороза, на островах и побережье от 0 до 2 градусов тепла.

Днем облачность уплотнится. Во второй половине дня на востоке страны по многим регионам преимущественно мокрый снег. Ветер западный и северо-западный 3-9, во второй половине дня на северном побережье поднимется до 12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

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