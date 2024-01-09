Завтра в Эстонии сохраняется плюсовая температура при сырой и ветреной погоде

В ночь на среду малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. По многим регионам туманы. Ветер северо-западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с, к утру уляжется. Температура воздуха от 0 до 4 градусов мороза, на островах и побережье от 0 до 2 градусов тепла.
Днем облачность уплотнится. Во второй половине дня на востоке страны по многим регионам преимущественно мокрый снег. Ветер западный и северо-западный 3-9, во второй половине дня на северном побережье поднимется до 12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.