Департамент предупреждает: из-за снегопада и метели дороги могут стать непроходимыми

Из-за сильного снегопада и ветреной погоды Департамент транспорта ввел поздно вечером в четверг особый режим содержания государственных дорог во всех уездах, кроме Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа и Ярвамаа.
Для поддержания дорог используются все имеющиеся ресурсы, но требуемое состояние дорог не везде гарантировано, заявили в транспортном ведомстве.
Вполне вероятно, что снегопад, который начался на юге в четверг вечером и продолжится в пятницу, сделает некоторые государственные дороги, особенно небольшие второстепенные, непроходимыми или очень сложными для проезда. Ситуацию на дорогах осложнит низкая температура воздуха, которая не позволит реагентам работать эффективно. Опасные скользкие участки могут возникнуть на всех дорогах.
Департамент транспорта прогнозирует обеспечение требуемого уровня обслуживания дорог к вечеру 5 января.