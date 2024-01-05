Департамент предупреждает: из-за снегопада и метели дороги могут стать непроходимыми

Для поддержания дорог используются все имеющиеся ресурсы, но требуемое состояние дорог не везде гарантировано, заявили в транспортном ведомстве.

Вполне вероятно, что снегопад, который начался на юге в четверг вечером и продолжится в пятницу, сделает некоторые государственные дороги, особенно небольшие второстепенные, непроходимыми или очень сложными для проезда. Ситуацию на дорогах осложнит низкая температура воздуха, которая не позволит реагентам работать эффективно. Опасные скользкие участки могут возникнуть на всех дорогах.