Декабрь в Эстонии был прохладнее, туманнее и суше обычного

Первая треть декабря была холодной. Средняя температура воздуха в Эстонии составила -7,2 градуса, тогда как средняя многолетняя норма декады - это +0,1 градуса. В 2022 году этот показатель составил -3,8 градуса.

Столь же холодной была первая треть декабря 2001 года. В середине месяца наступила оттепель: и вторая, и последняя треть были теплее, чем в среднем за многолетний период.

Самая низкая температура месяца, то есть -23,3 градуса была зафиксирована 6 декабря в Йыгева. Самым теплым днем было 19 декабря, когда в Вильсанди зафиксировали 7,6 градуса тепла. Средняя температура воздуха в Эстонии составила -2,5 градуса (норма составляет -1,0 градуса).

В среднем за месяц в Эстонии выпало меньше нормы осадков, большая их часть выпала во второй половине месяца. Самыми влажными местами были Рухну и Кунда, где количество осадков превысило среднюю многолетнюю норму. Меньше всего осадков выпало в Куузику, где выпала лишь половина месячной нормы. Среднее количество осадков в Эстонии составило 47 миллиметров (норма - 51 миллиметр).

Снег был обильным до середины месяца. Самый обильный снежный покров был в Йыхви, где 15 декабря выпало 39 сантиметров снега. Наступившая в середине месяца оттепель быстро уменьшила снежный покров, и на островах и в центральной Эстонии он полностью растаял. В последний день декабря в Йыхви все еще оставалось больше всего снега - 22 сантиметра.

В декабре было мало солнечного света. Самым солнечным местом был Йыхви (23,5 часа), а самым туманным - Пярну (3,8 часа). Средняя продолжительность солнечного света в Эстонии составила 12,3 часа, что составляет 58 процентов от нормы (21,0 час).