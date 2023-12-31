Арктический мороз добрался до нас: в Эстонии резко похолодало

Предупреждение Службы погоды оказалось верным: ночью над Эстонией пронеслось арктическое дыхание, и температура резко упала.
Синоптик Кайро Кийтсак сегодня утром поделился в социальных сетях двумя температурными картами с комментарием: «Внезапное изменение температуры воздуха за последние 24 часа».
В то время как утро 30 декабря встретило людей по всей Эстонии с плюсом в несколько градусов, в то же время утром последнего дня уходящего года даже на Рухну было 1,5 градуса мороза. В Ида-Вирумаа температура упала до -6,6.
Однако, по данным портала Tark Tee, дорожные условия на удивление хорошие, больший риск гололеда (отмечен красным и желтым) только в окрестностях Тарту.