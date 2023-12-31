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Арктический мороз добрался до нас: в Эстонии резко похолодало

Юлле Харью
, журналист
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Зимняя природа.
Зимняя природа. Фото: Elmo Riig

Предупреждение Службы погоды оказалось верным: ночью над Эстонией пронеслось арктическое дыхание, и температура резко упала.

Синоптик Кайро Кийтсак сегодня утром поделился в социальных сетях двумя температурными картами с комментарием: «Внезапное изменение температуры воздуха за последние 24 часа».

Температурная карта 30 декабря в 9 часов утра (слева) и 31 декабря в 9 утра.
Температурная карта 30 декабря в 9 часов утра (слева) и 31 декабря в 9 утра. Фото: Keskkonnaagentuur

В то время как утро 30 декабря встретило людей по всей Эстонии с плюсом в несколько градусов, в то же время утром последнего дня уходящего года даже на Рухну было 1,5 градуса мороза. В Ида-Вирумаа температура упала до -6,6.

Однако, по данным портала Tark Tee, дорожные условия на удивление хорошие, больший риск гололеда (отмечен красным и желтым) только в окрестностях Тарту.

Дорожные условия 31 декабря утром. 
Дорожные условия 31 декабря утром. Фото: Ülle Harju
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