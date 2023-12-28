В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно. Пройдут снег, мокрый снег и дождь. Местами возможны метели. На дорогах гололедица. В материковой части страны ветер юго-восточный и южный, после полуночи на юге страны юго-западный 5-12, на западных островах и побережье южный и юго-западный, 8-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.