Дожди и снегопады: синоптики рассказали, чего ждать от погоды в ближайшие дни

В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер юго-западный и западный, 5-10, порывами до 14, на северном побережье 9-15, порывами до 22 м/с. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, на островах до 4 градусов тепла.

Днем начиная с запада страны облачность уплотнится, с островов на материк сместится зона дождей, во второй половине дня пройдут мокрый снег и дожди, вечером пойдет снег. Ветер юго-западный, 5-12, на побережье порывами 16, на побережье Вирумаа до 19 м/с, после полудня юго-западный и южный, 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха днем от нуля до 4 градусов тепла.

В ночь на четверг преимущественно облачно. По многим регионам снег и мокрый снег, местами дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По регионам преимущественно слабый снег и мокрый снег, вечером на острова придет новая зона сильных осадков. Ветер преимущественно южных направлений, 2-8, на островах порывами до 13 м/с, во второй половине дня ветер южный и юго-восточный, 5-12, на западе страны порывами до 18 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

В ночь на пятницу облачно. С островов снегопады и мокрый снег распространятся по всей стране, по многим регионам метели, к утру осадки на островах станут реже, местами перейдут в дождь. Ветер юго-восточный, 7-12, порывами до 17, на островах и побережье 8-15, порывами до 22 м/с, к утру немного уляжется. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем облачно. По многим регионам мокрый снег и дожди, к вечеру также снег. Местами метели. Ветер юго-восточный и восточный, 6-13, на островах и побережье порывами до 18 м/с, во второй половине дня немного уляжется. Температура воздуха 0-3 градуса тепла.

В ночь на субботу облачно с прояснениями. По многим регионам снег и мокрый снег, местами метели. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам преимущественно слабый снег. Ветер восточных направлений, 3-9 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов мороза.