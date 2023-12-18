Вторник будет дождливым и ветреным

В ночь на вторник в Эстонии уплотнится облачность. После полуночи дожди распространятся с западных островов по стране на восток, местами пройдет мокрый снег. Ветер юго-западный и южный 5-12, порывами до 15, на островах и побережье 12-17, порывами до 22 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, но к утру потеплеет.