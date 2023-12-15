На выходных в Эстонию придет оттепель

По данным метеослужбы Эстонии, с воскресенья ожидается оттепель.
В ночь на субботу облачно с отдельными прояснениями. По регионам снегопады, на островах и побережье также мокрый снег и дожди, местами наледь. После полуночи начиная с островов вероятность осадков сократится. Ветер переменных направлений 1-6, на побережье западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 3-8, местами до 11 градусов мороза, на островах и местами на побережье от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.
Днем облачно с отдельными прояснениями без существенных осадков. Во второй половине дня на острова придут дожди, которые распространятся дальше по материковой части страны, в Центральной и Восточной Эстонии вечером также мокрый снег и снег. Наледь. Ветер южных направлений 2-7, на побережье порывами до 12 м/с, во второй половине дня постепенно поднимется юго-западный и южный 5-12, на островах и побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха от 0 до 5 градусов мороза, на островах и западном побережье до 3 градусов тепла, вечером потепление продолжится.
В ночь на воскресенье облачно. По многим регионам дожди и мокрый снег, на востоке страны до полуночи также снег. После полуночи начиная с запада страны осадки прекратятся и облачность рассеется. Наледь. Ветер юго-западный и южный 5-12, на побережье порывами до 17 м/с, после полуночи постепенно сменится на западный и северо-западный, к утру немного уляжется. Температура воздуха 0-5 градусов тепла.
Днем малооблачная погода без существенных осадков. Во второй половине дня начиная с запада облачность уплотнится, пойдет дождь. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывами до 12 м/с, вечером на островах немного поднимется. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на островах вечером поднимется до 6 градусов тепла.
В ночь на понедельник облачно. По многим регионам дожди и мокрый снег. После полуночи начиная с запада осадки прекратятся и облачность рассеется. До полуночи ветер юго-западный и западный 5-12, на побережье порывами до 17 м/с, после полуночи западный и северо-западный ветер уляжется до 4-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, на островах до 5 градусов тепла.
Днем ясная или малооблачная погода. Во второй половине дня начиная с запада облачность уплотнится, вечером возможны дожди. Ветер западный и юго-западный 3-9 м/с, вечером южный. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, на островах до 4 градусов тепла.