На выходных в Эстонию придет оттепель

В ночь на субботу облачно с отдельными прояснениями. По регионам снегопады, на островах и побережье также мокрый снег и дожди, местами наледь. После полуночи начиная с островов вероятность осадков сократится. Ветер переменных направлений 1-6, на побережье западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 3-8, местами до 11 градусов мороза, на островах и местами на побережье от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

Днем облачно с отдельными прояснениями без существенных осадков. Во второй половине дня на острова придут дожди, которые распространятся дальше по материковой части страны, в Центральной и Восточной Эстонии вечером также мокрый снег и снег. Наледь. Ветер южных направлений 2-7, на побережье порывами до 12 м/с, во второй половине дня постепенно поднимется юго-западный и южный 5-12, на островах и побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха от 0 до 5 градусов мороза, на островах и западном побережье до 3 градусов тепла, вечером потепление продолжится.

В ночь на воскресенье облачно. По многим регионам дожди и мокрый снег, на востоке страны до полуночи также снег. После полуночи начиная с запада страны осадки прекратятся и облачность рассеется. Наледь. Ветер юго-западный и южный 5-12, на побережье порывами до 17 м/с, после полуночи постепенно сменится на западный и северо-западный, к утру немного уляжется. Температура воздуха 0-5 градусов тепла.