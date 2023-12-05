Суровые морозы пришли в Эстонию: температура воздуха опустилась до минус 21 градуса

По данным Агентства по охране окружающей среды, арктическая воздушная масса задаст тон на этой неделе.

В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность. На западе страны местами снегопады. По многим регионам туманы. Ветер южных направлений, 1-5, на островах и побережье 3-8, порывами до 11 м/с. Температура воздуха 9-16, на востоке страны местами до 20, на западном побережье 3-8 градусов мороза.

Днем малооблачная погода и переменная облачность. На западе страны по отдельным регионам легкие снегопады. Ветер преимущественно южных направлений, ближе к вечеру юго-восточный и восточный, 2-8, на островах и побережье порывами до 11, поздно вечером до 13 м/с. Температура воздуха 5-12, на западном побережье 1-4 градуса мороза.

В ночь на четверг переменная облачность без существенных осадков. Местами возможны туманы. Ветер юго-восточный и восточный, 2-7, на островах и побережье 4-10 м/с. Температура воздуха 9-14, местами 18 градусов, на островах 2-7 градусов мороза. Днем облачно с отдельными прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 4-9, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 5-9, на островах 1-4 градуса мороза.

В ночь на пятницу облачно. Местами возможны легкие снегопады. Ветер юго-восточный, 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 8-13, на островах 2-6 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями. В первой половине дня местами возможны легкие снегопады. Ветер юго-восточный, 4-10, на островах и побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 7-13, на островах 2-5 градусов мороза.

В ночь на субботу облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 4-9, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 10-18, на островах 2-7 градусов мороза. Днем облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10, порывами до 13, на островах и побережье 7-13, порывами до 17 м/с. Температура воздуха 4-11, на островах 1-3 градуса мороза.