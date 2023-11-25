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Опасно ⟩ По всей Эстонии передано предупреждение первого уровня

BNS
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Гололедица.
Гололедица. Фото: Madis Veltman

Агентство окружающей среды в субботу утром объявило предупреждение первого уровня об опасности обледенения – гололедице на дорогах как материковой части Эстонии, так и на островах.

Из-за сильного обледенения во всех уездах существует очень высокий риск возникновения гололедицы на дорогах и на тротуарах. В Харьюмаа и в Ида-Вирумаа также ожидается сильный снегопад.

Скорость ветра в течение дня возрастет до 15 метров в секунду в восточной части Финского залива, 17 метров в секунду в западной части Финского залива и 20 метров в секунду в северной части Балтийского моря.

Фото: Служба погоды

Департамент транспорта ранее предупреждал, что на основных государственных дорогах снежный накат или гололедица, в окрестностях Тарту дороги покрыты смесью снега и реагентов.

Департамент просит участников дорожного движения помнить о том, что зимние дорожные условия переменчивы. При планировании поездки следует запастись дополнительным временем, при необходимости снизить скорость, избегать опасных маневров и соблюдать дистанцию.

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