Опасно ⟩ По всей Эстонии передано предупреждение первого уровня

Из-за сильного обледенения во всех уездах существует очень высокий риск возникновения гололедицы на дорогах и на тротуарах. В Харьюмаа и в Ида-Вирумаа также ожидается сильный снегопад.

Скорость ветра в течение дня возрастет до 15 метров в секунду в восточной части Финского залива, 17 метров в секунду в западной части Финского залива и 20 метров в секунду в северной части Балтийского моря.

Фото: Служба погоды

Департамент транспорта ранее предупреждал, что на основных государственных дорогах снежный накат или гололедица, в окрестностях Тарту дороги покрыты смесью снега и реагентов.