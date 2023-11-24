Галерея ⟩ Эстонию занесло снегом: на дорогах может быть очень опасно

Погодные условия в Эстонии сильно различаются в зависимости от региона, но дороги заснежены и сохраняется опасность гололеда.
Агентство по охране окружающей среды сообщило в социальных сетях, что за ночь в Тарту выпал толстый снежный покров толщиной минимум 20 см.
Снег тяжелый, есть и отложения мокрого снега.
Снега много выпало и в других частях Южной Эстонии. На западе и северо-западе Эстонии сильные осадки к утру перешли в снег.
По данным Департамента транспорта, в пятницу дороги местами будут заснежены, сохраняется опасность гололеда. Утром дорожные условия на государственных дорогах различаются.
В северной и южной частях Эстонии дороги заснежены из-за продолжающегося снегопада. В других частях Эстонии дороги в основном мокрые от соли, а на второстепенных шоссе местами слякоть.
Участникам дорожного движения стоит запастись временем на шоссе Таллинн-Рапла и на главных дорогах вокруг Таллинна и Тарту. Утром в основном в Северной Эстонии встречается и туман. На дорогах существует опасность гололеда, особенно в Восточной Эстонии, где температура ниже, чем в других частях страны.
По прогнозу, в течение дня ожидается снег и мокрый снег, а также на островах пройдут дожди. Температура дорог и воздуха останется близкой к нулю.