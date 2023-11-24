Галерея ⟩ Эстонию занесло снегом: на дорогах может быть очень опасно

Агентство по охране окружающей среды сообщило в социальных сетях, что за ночь в Тарту выпал толстый снежный покров толщиной минимум 20 см.

Снег тяжелый, есть и отложения мокрого снега.

Снега много выпало и в других частях Южной Эстонии. На западе и северо-западе Эстонии сильные осадки к утру перешли в снег.

По данным Департамента транспорта, в пятницу дороги местами будут заснежены, сохраняется опасность гололеда. Утром дорожные условия на государственных дорогах различаются.

В северной и южной частях Эстонии дороги заснежены из-за продолжающегося снегопада. В других частях Эстонии дороги в основном мокрые от соли, а на второстепенных шоссе местами слякоть.

Участникам дорожного движения стоит запастись временем на шоссе Таллинн-Рапла и на главных дорогах вокруг Таллинна и Тарту. Утром в основном в Северной Эстонии встречается и туман. На дорогах существует опасность гололеда, особенно в Восточной Эстонии, где температура ниже, чем в других частях страны.