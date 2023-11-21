Готовимся! ⟩ На Эстонию надвигается снежная буря

По прогнозу, в среду вечером на острова обрушится сильный снегопад и мокрый снег, ожидается метель. Ветер южный и юго-западный на материковой части страны усилится порывами до 15, на побережье - 21, на островах - 25 м/с.

В ночь на четверг южный и юго-западный ветер продолжит усиливаться с порывами до 20 м/с, на побережье - до 25 м/с, на островах - до 30 м/с. Сильные осадки и метели быстро распространятся по стране. Количество выпавшего снега составит 7-12 см, в Юго-Западной Эстонии не исключено до 15 см.

В четверг утром в Восточной Эстонии продолжит бушевать непогода - снег, мокрый снег и метель. В Западной Эстонии осадки ослабнут и перейдут в дождь. Будет опасность гололеда!