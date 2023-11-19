Ближе к концу следующей недели в Эстонии ожидаются сильные снегопады и гололедица

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Днем ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, на островах и мокрый снег. Ветер преимущественно северных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-9 градусов мороза, на побережье местами около нуля, днем от нуля до -5, на островах и западном побережье от нуля до 2 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Днем облачность уплотнится, местами небольшой снег, вечером к островам подойдет зона плотного снегопада и мокрого снега, которая распространится дальше на материк. Ветер южный и юго-западный, 6-12, порывами 15, на островах и побрежье 12-16, порывами до 22 м/с. Температура воздуха ночью 6-12 градусов мороза, на побережье местами до -2, днем 1-6 градусов мороза, вечером на островах и западном побережье от нуля до 3 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается облачная погода, зона плотного снегопада и мокрого снега распространится с островов на материк в восточном направлении, в Западной Эстонии осадки перейдут в дожди, к утру облачность рассеется. На дорогах гололедица. Ветер южный и юго-западный, 6-12, порывами 15, на островах и побрежье 12-16, порывами до 24 м/с. После полуночи начиная с островов ветер сменит направление на северо-западное и немного ослабеет. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, мокрый снег и снег. Ветер северо-западный, 5–11, на побережье порывами 15 м/с, после полудня ветер западных направлений, ослабеет до 2-8 м/с. Температура воздуха около полуночи 2-8 градусов мороза, на островах и западном побережье от нуля до +3, к утру немного потеплеет, днем 1-6 градусов мороза, днем 1-5 градусов тепла.