Вс, 19.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Понедельник в Эстонии обещает быть морозным, плюсовая температура теперь только на островах

BNS
Facebook
Comments
Морозное утро. Фото иллюстративное.
Морозное утро. Фото иллюстративное. Фото: Jānis Škapars / TVNET

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается переменная облачность, местами легкий снег.

Ветер переменных направлений, 1-7, на островах преимущественно юго-восточннй, 4-9, порывами 13 м/с. Температура воздуха ночью 2-8 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса тепла.

Днем до полудня на островах ожидается облачная погода, на материке переменная облачность, после полудня облачность уплотнится, на островах мокрый снег или небольшой снег. Ветер восточных направлений, 1-7, 4-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха днем от нуля до 4 градусов мороза, на островах местами до 2 градусов тепла.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Новости погоды
Наверх