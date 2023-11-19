Понедельник в Эстонии обещает быть морозным, плюсовая температура теперь только на островах

Днем до полудня на островах ожидается облачная погода, на материке переменная облачность, после полудня облачность уплотнится, на островах мокрый снег или небольшой снег. Ветер восточных направлений, 1-7, 4-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха днем от нуля до 4 градусов мороза, на островах местами до 2 градусов тепла.