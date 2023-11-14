Утепляемся: в ближайшие дни могут прийти морозы

В ночь на четверг ожидается облачная погода, по многим регионам снег и мокрый снег, на островах и побережье вероятны и дожди. Ветер северо-восточный и северный, 3-9 м/с. Днем облачная с прояснениями погода, местами мокрый снег и снег, на островах вероятны и дожди. Ветер преимущественно северо-восточный и восточный, 2-8 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до 2 градусов тепла, днем -2 до 3 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер преимущественно восточных направлений, 1-7 м/с. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 1-7 градусов мороза, днем от -3 до 1 градуса тепла.