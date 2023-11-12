Новая неделя начнется с дождей и снега

В понедельник, 13 ноября, в Эстонии ожидаются дожди и мокрый снег, вечером на востоке страны также снег.
По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник облачно. По многим регионам дожди, ближе к утру на востоке страны также мокрый снег. Местами туманы. Ветер северных направлений, 3–9, на северном побережье северо-восточный, 6–11, порывами до 16 м/с. К утру ветер немного уляжется. Температура воздуха 0-6 градусов тепла.
Днем облачно. По многим регионам дожди и мокрый снег, вечером на востоке страны также снег. Ветер северный и северо-западный, 3–9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Во второй половине дня ветер постепенно уляжется. Температура воздуха 0-5 градусов тепла.