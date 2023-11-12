Новая неделя начнется с дождей и снега

По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник облачно. По многим регионам дожди, ближе к утру на востоке страны также мокрый снег. Местами туманы. Ветер северных направлений, 3–9, на северном побережье северо-восточный, 6–11, порывами до 16 м/с. К утру ветер немного уляжется. Температура воздуха 0-6 градусов тепла.