Дождь проявит себя и в пятницу

По сообщению синоптиков, в ближайшие дни в Эстонии по-прежнему ожидается плюсовая температура воздуха.
В ночь на пятницу преимущественно облачно. Местами слабые дожди, после полуночи зона сильных дождей распространится с запада на восток. Ветер южный и юго-восточный 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов тепла.
Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди, во второй половине дня осадки станут реже. Ветер южный и юго-восточный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с, вечером немного уляжется. Температура воздуха 5-9 градусов тепла.