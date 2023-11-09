Дождь проявит себя и в пятницу

В ночь на пятницу преимущественно облачно. Местами слабые дожди, после полуночи зона сильных дождей распространится с запада на восток. Ветер южный и юго-восточный 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов тепла.