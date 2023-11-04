В воскресенье по Эстонии пройдут дожди

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье в Эстонии облачность поредеет. Местами пройдут дожди, ближе к утру появится туман. На материке ветер южный и юго-восточный, 5-10, порывами до 16 м/сек, на островах и западном побережье южный и юго-западный ветер, 7-13, порывы до 20 м/сек. После полуночи ветер ослабеет и к утру повсеместно перейдет на юго-восточный со скоростью 2-8 м/сек, на островах с порывами до 12 м/сек. Температура воздуха ночью 1-5 градусов тепла, в Западной Эстонии и на побережье - до 8 градусов.

На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер южный - юго-восточный, 5-8, порывами до 12 м/сек. После полуночи он ослабеет до 2-7 м/сек. Высота волны от полуметра до полутора метров. Погода будет преимущественно без осадков, ближе к утру местами туман. Видимость в основном от умеренной до плохой. Температура воздуха ночью 3-5 градусов.

В воскресенье днем в Эстонии переменная облачность, без осадков. Вечером облачность увеличится, местами пройдут дожди. Ветер юго-западный 2-8, юго-восточный, на островах 5-11, вечером порывы до 15 м/сек. Температура воздуха 5-9 градусов.