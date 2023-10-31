По данным Агентства окружающей среды, в ночь на среду ожидается облачная погода. Пройдут дожди, местами осадки интенсивные, ожидаются туманы. К утру осадки станут реже. Ветер юго-восточный и восточный, 3-8, порывами до 12 м/с, на северном побережье 9-15, порывами до 20 м/с, после полуночи начиная с островов и юга страны переменится на юго-западный и западный, 5-12, порывами до 14, на побережье до 18 м/с. Температура воздуха 3-9 градусов тепла.