Во вторник резко потеплеет, местами снег и дожди

Днем облачная с прояснениями погода, местами снег, мокрый снег и дожди. Ветер северо-восточный и восточный, на юге страны южный 3-9, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +4, в Южной Эстонии до 8 градусов тепла, днем от нуля до 4 градусов тепла, в Южной Эстонии до 8 градусов тепла.