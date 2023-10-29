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Погода может быть опасной: по всей Эстонии объявлено предупреждение первого уровня

prognoz.ee
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Eero Vabamägi

В воскресенье, 29 октября, утром как на материковой части Эстонии, так и на островах Агентств окружающей среды объявило предупреждение первого уровня в связи с опасностью гололеда. 

Предупреждение первого уровня означает, что в определенных условиях погода может представлять опасность.

«Температура как в воздухе, так и на дорожном покрытии во многих местах ниже нуля, высок риск гололеда», - сообщает агентство на своем сайте.

В воскресенье температура воздуха будет от 0 до 5 градусов тепла, временами ожидается снег, мокрый снег и дождь, во всех уездах высок риск гололеда.

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