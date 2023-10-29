Погода может быть опасной: по всей Эстонии объявлено предупреждение первого уровня

В воскресенье, 29 октября, утром как на материковой части Эстонии, так и на островах Агентств окружающей среды объявило предупреждение первого уровня в связи с опасностью гололеда.
Предупреждение первого уровня означает, что в определенных условиях погода может представлять опасность.
«Температура как в воздухе, так и на дорожном покрытии во многих местах ниже нуля, высок риск гололеда», - сообщает агентство на своем сайте.
В воскресенье температура воздуха будет от 0 до 5 градусов тепла, временами ожидается снег, мокрый снег и дождь, во всех уездах высок риск гололеда.