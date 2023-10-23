Прогноз погоды ⟩ Дыхание зимы чувствуется в Эстонии все ярче

В ночь на вторник облачно. По регионам возможны слабые дожди. Местами туманы. Ветер северных направлений 2–8 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на побережье до 6 градусов тепла. Днем облачно с отдельными прояснениями. По регионам возможны слабые дожди и мокрый снег. Ветер северо-восточный и восточный 2–8 м/с. Температура воздуха 2–7 градусов тепла.

В ночь на среду малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер восточный и юго-восточный 3–9, на островах и западном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов мороза, на островах и побережье до 4 градусов тепла. Днем облачность уплотнится. Вечером на острова придут дожди и мокрый снег. Ветер преимущественно восточный 4–9, порывами до 13, на западном побережье 6–11, порывами до 17 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов тепла.