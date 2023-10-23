Прогноз погоды ⟩ Дыхание зимы чувствуется в Эстонии все ярче

По данным метеослужбы Эстонии, в первой половине предстоящей недели температура воздуха по ночам будет по многим регионам минусовой, а днем поначалу будет преимущественно плюсовой.
В ночь на вторник облачно. По регионам возможны слабые дожди. Местами туманы. Ветер северных направлений 2–8 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на побережье до 6 градусов тепла. Днем облачно с отдельными прояснениями. По регионам возможны слабые дожди и мокрый снег. Ветер северо-восточный и восточный 2–8 м/с. Температура воздуха 2–7 градусов тепла.
В ночь на среду малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер восточный и юго-восточный 3–9, на островах и западном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов мороза, на островах и побережье до 4 градусов тепла. Днем облачность уплотнится. Вечером на острова придут дожди и мокрый снег. Ветер преимущественно восточный 4–9, порывами до 13, на западном побережье 6–11, порывами до 17 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов тепла.
В ночь на четверг облачно. По многим регионам снегопады, на островах дожди и мокрый снег. Ветер восточный 5–10, порывами до 13, на побережье до 15 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов мороза, на островах и побережье до 2 градусов тепла. Днем облачно. По многим регионам снегопады и мокрый снег, на островах также дожди. Ветер восточный 5–10, порывами до 15, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.