Синоптики предупреждают: Эстонию накроет туман

Агентство по охране окружающей среды предупреждает, что в воскресенье днем возникнет туман, из-за которого видимость может снизиться до менее 200 метров.
В воскресенье облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь, во второй половине дня во многих местах образуется туман. Ветер восточный 2-7 м/с, до полудня на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха на материке от 2 до 6 градусов тепла, а на островах даже поднимается до девяти градусов тепла.
В понедельник также ожидается облачная погода. Местами небольшой дождь, в том числе с мокрым снегом. Утром местами сохранится туман. Ветер северный и северо-западный 3-8 м/с, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха от пяти до восьми градусов тепла.