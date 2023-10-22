Синоптики предупреждают: Эстонию накроет туман

В воскресенье облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь, во второй половине дня во многих местах образуется туман. Ветер восточный 2-7 м/с, до полудня на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха на материке от 2 до 6 градусов тепла, а на островах даже поднимается до девяти градусов тепла.