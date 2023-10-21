Мокрый снег будет в Эстонии и на следующей неделе

В ночь на понедельник облачно. Местами пройдут слабые дожди, временами также мокрый снег. По многим регионам туманы. Ветер восточных, затем северных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 1-7 градусов тепла. Днем облачно. По регионам слабые дожди, также мокрый снег. Утром местами туманы. Ветер северный и северо-западный, 3–8, на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 5-8 градусов тепла.

В ночь на вторник облачно с прояснениями без осадков. Ветер северных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла, на побережье до 5 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. На северном побережье возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный и восточный, 3–8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 2–6 градусов тепла.