Сб, 21.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Осторожно, гололед! В трех уездах объявлено предупреждение первого уровня

prognoz.ee BNS
,
Facebook
Comments
Осторожно, гололед!
Осторожно, гололед! Фото: Madis Veltman

Сегодня, 21 октября, Агентство окружающей среды передало для трех уездов предупреждение первого уровня о гололедице.

«Риск гололедицы высок, - информирует агентство. - Ночью и температура воздуха, и температура у дорожного покрытия опустилась до минусовых значений и утром остаются ниже нуля».

Предупреждение первого уровня объявлено для Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа. 

Фото: скриншот

В субботу день будет солнечным, но с очень сильным северо-восточным и восточным ветром порывами 12-13, на побережье 17, а на островах до 23 метров в секунду. Вечером на островах и близ Рижского залива выпадет мокрый снег, ожидаются дожди, которые распространится на материковую часть страны.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Новости погоды
Наверх