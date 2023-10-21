Осторожно, гололед! В трех уездах объявлено предупреждение первого уровня

«Риск гололедицы высок, - информирует агентство. - Ночью и температура воздуха, и температура у дорожного покрытия опустилась до минусовых значений и утром остаются ниже нуля».

В субботу день будет солнечным, но с очень сильным северо-восточным и восточным ветром порывами 12-13, на побережье 17, а на островах до 23 метров в секунду. Вечером на островах и близ Рижского залива выпадет мокрый снег, ожидаются дожди, которые распространится на материковую часть страны.