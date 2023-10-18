Синоптики предупреждают водителей: снег и мокрый снег сделают дороги скользкими

На севере и востоке Эстонии в течение ночи будет больше дождевых облаков. Температура как в воздухе, так и на дорогах опустится до отрицательных отметок, на дорогах станет повсеместно скользко.

В четверг наиболее сильные осадки пройдут на северном побережье, в других местах возможны отдельные осадки. При мокром снеге сохраняется риск возникновения скользкости.