Синоптики предупреждают водителей: снег и мокрый снег сделают дороги скользкими

Пришедшая с севера холодная воздушная масса ближайшей ночью сменит дождь во многих местах на снег, в других - на мокрый снег, и дороги станут скользкими, предупреждает Агентство окружающей среды.
На севере и востоке Эстонии в течение ночи будет больше дождевых облаков. Температура как в воздухе, так и на дорогах опустится до отрицательных отметок, на дорогах станет повсеместно скользко.
В четверг наиболее сильные осадки пройдут на северном побережье, в других местах возможны отдельные осадки. При мокром снеге сохраняется риск возникновения скользкости.
В ночь на пятницу на северном побережье продолжатся осадки мокрого снега. Температура воздуха и дорожного покрытия будет ниже нуля, а также сохранится очень высокий риск возникновения скользких дорог.