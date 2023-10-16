Завтра в Эстонии выпадет мокрый снег

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на вторник ожидается переменная облачность, по многим регионам пройдут дожди, местами возможен мокрый снег, выше всего вероятность осадков на севере и западе страны.
Ветер преимущественно западный и северо-западный 5-12, на побережье порывами до 18 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха ночью от нуля до +5, на побережье до 9 градусов тепла, местами дороги будут скользкими.
Днем, начиная с запада страны, облачность уплотнится, по многим регионам пройдут дожди, местами возможен мокрый снег. Ветер западный и северо-западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с, вечером на материковой части страны ослабеет и сменит направление на переменное. Температура воздуха днем 6-11 градусов тепла.