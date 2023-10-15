В понедельник может выпасть мокрый снег

В ночь на понедельник в Эстонии ожидается малооблачная погода, с переменной облачностью. Местами дожди. Ветер юго-западный и западный 4-9, на побережье северо-западный до 11, в порывах до 17 м/сек.Температура воздуха ночью 0...+5, на побережье до +9°C.
В понедельник днем в Эстонии сохранится переменная облачность. По многим регионам пройдут кратковременные дожди, местами мокрый снег. Ветер преимущественно западный и северо-западный 5-12, на побережье порывы до 18 м/сек.Температура воздуха днем 5...9°C.
На Чудском озере в ночь на понедельник юго-западный и западный ветер, 4-9 м/сек. Высота волны 0,6-1,2 м. Местами ливни. Видимость хорошая или умеренная. Температура воздуха ночью 2...5°C.
В понедельник днем на Чудском озере западный ветер, 5-9, порывы до 13 м/сек. Высота волны 0,7-1,2 м. Местами кратковременный дождь. Видимость от хорошей до умеренной. Температура воздуха днем 6...8°C.