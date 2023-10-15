В понедельник может выпасть мокрый снег

В ночь на понедельник в Эстонии ожидается малооблачная погода, с переменной облачностью. Местами дожди. Ветер юго-западный и западный 4-9, на побережье северо-западный до 11, в порывах до 17 м/сек.Температура воздуха ночью 0...+5, на побережье до +9°C.